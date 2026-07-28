Paladina-Sedrina 250 mila euro per analizzare l’ex discarica Il comitato | Allargando la 470 si risparmiano decine di milioni
Il progetto prevede un investimento di 250 mila euro per analizzare l’ex discarica, destinato a supportare l’ampliamento della strada provinciale 470. Un comitato ha sottolineato che estendere la strada potrebbe permettere di risparmiare decine di milioni di euro. Da più di due anni, il comitato chiede aiuto per impedire la realizzazione del terzo lotto della Tangenziale Sud, sostenendo che il progetto impatterebbe su questa area.
“In questo angolo di paradiso vogliono far passare il 3° lotto della Tangenziale Sud. Aiutateci a impedirlo”. Da oltre due anni questo è il messaggio che accompagna l’attività del comitato Salviamo il Parco dei Colli, nato nel 2024 con l’obiettivo dichiarato di fare conoscere le criticità del progetto della Paladina-Sedrina e promuovere lo studio di alternative viabilistiche ritenute più efficaci per alleggerire il traffico da e per la Valle Brembana, senza compromettere la piana di Sombreno. Tra i nodi principali c’è quello economico. Lunedì pomeriggio, 27 luglio, il Consiglio provinciale ha approvato una variazione di bilancio che stanzia i 250 mila euro necessari per le ulteriori analisi ambientali richieste da Anas sotto l’ex discarica Monte Bianco di Sorisole. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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In un comunicato stampa il Comitato Salviamo il Parco dei Colli di Bergamo: Basta sprecare altri soldi pubblici. I 250mila euro investiamoli per studiare un’alternativa più efficace e di veloce realizzazione. facebook
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