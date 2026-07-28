Paladina-Sedrina 250 mila euro per analizzare l’ex discarica Il comitato | Allargando la 470 si risparmiano decine di milioni

“In questo angolo di paradiso vogliono far passare il 3° lotto della Tangenziale Sud. Aiutateci a impedirlo”. Da oltre due anni questo è il messaggio che accompagna l’attività del comitato Salviamo il Parco dei Colli, nato nel 2024 con l’obiettivo dichiarato di fare conoscere le criticità del progetto della Paladina-Sedrina e promuovere lo studio di alternative viabilistiche ritenute più efficaci per alleggerire il traffico da e per la Valle Brembana, senza compromettere la piana di Sombreno. Tra i nodi principali c’è quello economico. Lunedì pomeriggio, 27 luglio, il Consiglio provinciale ha approvato una variazione di bilancio che stanzia i 250 mila euro necessari per le ulteriori analisi ambientali richieste da Anas sotto l’ex discarica Monte Bianco di Sorisole. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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