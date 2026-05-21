Anas non si torna indietro | Nessuno stop alla Paladina-Sedrina

L’Anas ha confermato che non ci saranno interruzioni nel progetto della strada tra Paladina e Sedrina. La Provincia ha annunciato che svolgerà ulteriori verifiche sull’area dell’ex discarica di Petosino, che al momento ha rallentato i lavori. La decisione di proseguire senza fermare l’opera è stata comunicata dopo un incontro tra le parti coinvolte, mentre si attendono i risultati delle indagini sulla discarica. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato variazioni nel cronoprogramma.

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IL VERTICE. La Provincia farà ulteriori indagini sull’ex discarica di Petosino, che ora frena il progetto. La Comunità montana: Anas avvierà l’iter autorizzativo entro fine anno. Confermato il corteo del 6 giugno. Nessuna marcia indietro di Anas sulla Paladina-Sedrina: il progetto dell’ultimo lotto della Tangenziale sud può proseguire.E la Provincia si occuperà di ulteriori indagini affinché l’ex discarica di Petosino di Sorisole non diventi un ostacolo insuperabile sulla strada che dovrà liberare dalle code la Valle Brembana. Amministratori brembani e Provincia sono tornati mercoledì 20 maggio da Roma con la rassicurazione, da parte di Anas e del ministero dei Trasporti, che il viaggio della nuova strada non sì è fermato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Anas, non si torna indietro: «Nessuno stop alla Paladina-Sedrina» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video [Multi-SUB] Her Sister Sent Her to the Countryside—Then Her Secret Space Made Her Rise Sullo stesso argomento Leggi anche: Paladina-Sedrina: lettera all’Anas: «No passi indietro» “Ma sulla Paladina-Sedrina l’ANAS non può sfilarsi”Un nubifragio dopo l’altro su due progetti portanti per il futuro della rete stradale della nostra provincia. La Provincia farà ulteriori indagini sull’ex discarica di Petosino, che ora frena il progetto. La Comunità montana: Anas avvierà l’iter autorizzativo entro fine anno. Confermato il corteo del 6 giugno. x.com Nessuno stop alla Paladina-SedrinaLa Provincia farà ulteriori indagini sull’ex discarica di Petosino, che ora frena il progetto. La Comunità montana: Anas avvierà l’iter autorizzativo entro fine anno. Confermato il corteo del 6 giugno ... ecodibergamo.it Tutte le strade portano a Roma. Anas: Anche la Paladina-SedrinaDal vertice di mercoledì 20 maggio al Ministero via libera al tracciato indicato dalla Provincia per la Paladina-Sedrina. bergamonews.it