Paladina-Sedrina la Val Brembana si prepara alla mobilitazione | Basta ambientalismo da salotto

La Val Brembana si appresta a manifestare contro il progetto di completamento della tangenziale sud di Bergamo, con una mobilitazione prevista per giovedì sera a Zogno. Gli organizzatori chiedono di smettere con «ambientalismo da salotto» e di agire concretamente. La protesta riguarda il tratto Paladina-Sedrina, considerato un intervento decisivo per la zona. La manifestazione coinvolge residenti e attivisti che intendono esprimere il loro dissenso contro l’opera.

La Val Brembana si prepara alla mobilitazione per la Paladina-Sedrina, ultimo tratto della tangenziale sud di Bergamo, e giovedì sera a Zogno i sindaci e i presidenti delle comunità montane Valle Brembana e Valle Imagna presenteranno il programma di incontri informativi e le iniziative che si metteranno in campo per sostenere la realizzazione dell’opera. Opera che continua a essere la priorità per Vittorio Milesi, vicesindaco di San Pellegrino, che nelle ultime ore ha preso nuovamente posizione difendendo il consigliere regionali Jonathan Lobati, protagonista nei giorni scorsi di alcune dichiarazioni via social circa la propria idea sul lungo iter che sta accompagnando la vicenda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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