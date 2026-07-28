Nella zona del lungo Dora Firenze a Torino, un uomo di 37 anni è stato arrestato all’alba per furto aggravato. È stato fermato mentre stava rovistando in un’auto parcheggiata, dopo una segnalazione di un residente. Durante l’intervento, sono state scoperte e svaligiate otto vetture nelle ore precedenti. Il 37enne è stato portato in commissariato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

È stato eseguito un arresto per furto aggravato su 8 autovetture a Torino. Un cittadino marocchino di 37 anni è stato fermato all’alba nella zona del lungo Dora Firenze, dopo essere stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata. L’operazione è scattata grazie alla segnalazione di un residente che aveva notato movimenti sospetti in strada. L’arresto in flagranza e la refurtiva recuperata Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato attorno alle 5 del mattino di qualche giorno fa. Un cittadino residente nella zona del lungo Dora Firenze è stato svegliato da rumori insoliti provenienti dalla strada. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Otto auto svaligiate a Torino in poche ore, arrestato 37enne: decisiva la segnalazione di un residente

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