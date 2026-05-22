Una donna di 94 anni è stata coinvolta in un episodio violento a Torino, dove è stata trascinata a terra e strattonata durante una rapina. La donna ha riportato ferite gravi e è stata soccorsa sul posto. Le forze dell'ordine hanno individuato e arrestato un uomo di 35 anni con l'accusa di tentata rapina aggravata e lesioni personali. L'indagine sulla vicenda prosegue per chiarire i dettagli dell'aggressione.

Eseguito a Torino un arresto per tentata rapina aggravata e lesioni personali gravi. Una donna di 94 anni è stata aggredita mentre camminava per strada, riportando una frattura al femore e una prognosi di 60 giorni. L’autore, un cittadino marocchino di 35 anni, è stato fermato e arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere Barriera Milano di Torino. Gli agenti del Commissariato di zona stavano percorrendo corso Giulio Cesare quando sono stati avvicinati da alcuni passanti. Questi ultimi hanno segnalato un’aggressione ai danni di un’anziana, vittima di un tentativo di furto della borsa da parte di un uomo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 94enne ferita gravemente durante una rapina a Torino, trascinata a terra e strattonata: 37enne arrestato

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