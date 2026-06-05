La segnalazione di un residente | Degrado e incuria sui marciapiedi di via Benedetto Croce

Un residente ha segnalato degrado e incuria sui marciapiedi di via Benedetto Croce. Secondo quanto riferito, le condizioni della pavimentazione sono deteriorate e presentano problemi di pulizia. La segnalazione evidenzia uno stato di abbandono che rende difficile il passaggio pedonale. Non sono stati comunicati interventi immediati da parte delle autorità locali. La situazione rimane sotto osservazione da parte dei residenti e delle associazioni di quartiere.

Un nostro lettore segnala degrado e incuria sui marciapiedi di via Benedetto Croce:“In via Benedetto Croce zona centrale e frequentata sembra, vista l'incuria, di vivere in una zona periferica”Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione Dossier. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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