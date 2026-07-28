Oggi a Ostia sono iniziate le demolizioni degli stabilimenti danneggiati da mareggiate e abbandono, con l’intervento che ha preso il via dallo stabilimento Shilling. Quest’ultimo, sequestrato e chiuso da più di due anni, era coinvolto in indagini per abusi edilizi che riguardavano il gestore. Le operazioni di demolizione sono state avviate senza incidenti.

Partono oggi le demolizioni degli stabilimenti di Ostia, ormai devastati dall’erosione e dall’abbandono. Si inizia dallo Shilling, sequestrato e chiuso da oltre due anni dopo le indagini per abusi edilizi che riguardarono il gestore Fabio Balini. Le operazioni di abbattimento saranno eseguite dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, sotto il coordinamento della Direzione Rigenerazione del Litorale del Comune, di Prefettura e Procura. Sul lungomare di Ostia, accanto all’iconica Rotonda sulla Colombo, sono arrivate ruspe e gru necessarie per gli interventi che, salvo intoppi, si dovrebbero concludere in settimana. In seguito... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ostia, partono le demolizioni negli stabilimenti distrutti da mareggiate e abbandono: si inizia dallo Shilling

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