A Ostia, i primi stabilimenti balneari della stagione 2026 sono stati inaugurati in un contesto di devastazione e abbandono. Molti stabilimenti risultano chiusi, alcuni completamente distrutti, con strutture danneggiate e spiagge in condizioni precarie. Le immagini mostrano ambienti spettrali, con pochi bagnanti e scarsa attività. La situazione evidenzia danni significativi alle strutture e all’area, lasciando un quadro di degrado e abbandono sulla costa.

È un’atmosfera spettrale quella in cui si inaugurano i primi bagni della stagione 2026 a Ostia Lido. Degli stabilimenti balneari, ora per lo più chiusi, rimangono strutture fatiscenti, quando non in macerie: sono il riflesso della fine della concessione agli stabilimenti balneari con conseguente smantellamento unita a un ritardo nella firma delle nuove concessioni. A metà aprile 2026, l’amministrazione Gualtieri aveva annunciato la firma di 5 concessioni demaniali per altrettanti lidi. All’origine della decadenza di Ostia Lido c’è la decisione dell’amministrazione romana di mettere un punto alla stagione delle proroghe, sventare eventuali abusi e garantire la libera concorrenza e l’ avvicendamento nella gestione degli stabilimenti balneari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ostia, stabilimenti balneari chiusi e distrutti: le foto

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Ostia, peggiorano le condizioni della costa: stabilimenti distrutti

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