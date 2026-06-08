Ostia in arrivo le demolizioni di Shilling e Sporting Beach

A Ostia sono previste demolizioni di strutture come lo Shilling e lo Sporting Beach. Contestualmente, è prevista la realizzazione di una nuova spiaggia libera sotto la Rotonda. L’intervento riguarda il futuro del Kursaal e le aree adiacenti. Le demolizioni sono programmate per il 2026, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui motivi. La progettazione delle nuove aree pubbliche mira a modificare gli spazi attuali della zona balneare.

Ostia, 8 giugno 2026 – Il futuro del Kursaal, le demolizioni dello Shilling e dello Sporting Beach, una nuova spiaggia libera sotto la Rotonda. Roma Capitale rilancia il piano di riqualificazione del litorale di Ostia, con una serie di interventi annunciati dall’assessore alle Politiche Abitative e al Patrimonio, Tobia Zevi, a margine del sopralluogo ai Cancelli di Castelporziano insieme al sindaco Roberto Gualtieri e al presidente del Municipio X, Mario Falconi. “Il Kursaal va salvato”. “Il Kursaal lo consideriamo un punto nevralgico, un pezzo di pregio – ha dichiarato Zevi –. Nel corso dei prossimi mesi, dovremmo fare tutti uno sforzo per capire quale potrà essere il suo futuro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ostia: sequestrato lo stabilimento Arcobaleno BeachNella zona di Ostia è stato sottoposto a sequestro lo stabilimento balneare chiamato Arcobaleno Beach.

Ostia, blitz al Capanno Beach Club: sequestro parziale e caosVenerdì 10 aprile 2026, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento al Capanno Beach Club di Ostia, che ha portato al sequestro di una parte...

Argomenti più discussi: Che fine farà il Kursaal: il Comune di Roma punta a salvare dal degrado lo storico stabilimento; Ostia, Gualtieri visita le nuove spiagge di Castelporziano: luci, telecamere e bagni rifatti; Ostia balneare 2026: bandi, roghi e lidi chiusi. Una stagione nel caos; Castelporziano, la rinascita della spiaggia libera: nuova illuminazione, cura del verde e telecamere per la sicurezza.

Ostia, in arrivo le demolizioni di Shilling e Sporting BeachL’assessore Zevi annuncia nuovi interventi sul lungomare: Sotto la Rotonda nascerà una nuova spiaggia libera ... ilfaroonline.it