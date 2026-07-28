Ospedale il dietrofront Nessun cambio di sede Sarà demolito e ricostruito

Da ilgiorno.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Asst del Garda ha annunciato che l’ospedale di Desenzano del Garda non cambierà sede come previsto in precedenza. La struttura attuale sarà demolita e ricostruita nello stesso sito, senza spostamenti o modifiche. La decisione è stata comunicata dopo una revisione del progetto. Nessuna modifica riguarda la posizione dell’ospedale, che rimarrà nel luogo attuale. La demolizione e la ricostruzione sono ora confermate come tappe del nuovo intervento.

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Una svolta decisiva per il percorso di realizzazione del nuovo ospedale di Desenzano del Garda. Nessuna buca o esoscheletri: l’Asst del Garda ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a seguito della conclusione dello studio svolto dal Politecnico di Milano, che individua la scelta della demolizione dell’attuale presidio e la sua ricostruzione nell’area dell’ospedale esistente. Per questi interventi è stato programmato un investimento di circa 250 milioni e tempistiche stimate in 10-12 anni. "Il mio unico obiettivo – ha spiegato l’assessore al Welfare di Regione, Guido Bertolaso – è fare le cose nel modo migliore, senza preconcetti e sulla base di valutazioni tecniche, non ideologiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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