Alluvione Marche del 2022 nessun cambio di sede per il processo | resta a L’Aquila

Il processo per l’alluvione nelle Marche del 15 settembre 2022 rimane al Tribunale dell’Aquila, nonostante le ipotesi di spostamento. La decisione è stata confermata in sede legale, evitando il trasferimento in altre sedi. Nessun cambio di sede è stato disposto, e il procedimento continuerà nella stessa città. La vicenda riguarda le responsabilità legate all’evento alluvionale avvenuto nel 2022.

ANCONA - Si rischiava già un rimpallo ma il processo per l’alluvione del 15 settembre 2022 resta al Tribunale dell’Aquila. La gup Giulia Colangeli oggi ha respinto l’eccezione sollevata dalle difese degli imputati sulla competenza territoriale. I legali avevano chiesto, a febbraio scorso, il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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