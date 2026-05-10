Riconoscimento per la Chirurgia locale | l' ospedale sarà sede di tirocinio nazionale
L’ospedale di Cento diventa sede di tirocinio nazionale per la Chirurgia generale e della parete addominale, secondo l’annuncio della Società italiana di chirurgia. La nomina riguarda il centro diretto dal dottor Giorgio Soliani, che si occuperà delle attività di formazione promosse dalla Scuola Sic-Ishaws. La decisione è stata comunicata recentemente dalla società, riconoscendo il ruolo dell’unità ospedaliera in ambito chirurgico.
La Sic-Ishaws (Società italiana di chirurgia), ha nominato la Chirurgia generale e della parete addominale dell’ospedale di Cento, diretta da Giorgio Soliani, centro di tirocinio nazionale della Scuola Sic-Ishaws. Il reparto del Santissima Annunziata ospiterà dunque chirurgi da tutt’Italia che.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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