Orrore a Marsiglia 5 corpi di neonati morti rinvenuti in un’abitazione

Orrore a Marsiglia. Cinque corpi di neonati morti sono stati rinvenuti nell’abitazione di una coppia a Orange, in Francia Secondo quanto appreso da fonti concordanti, la polizia ha ritrovato i resti di neonati nell’abitazione di una coppia, la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all’interno di scatole di cartone, secondo la stessa fonte. Il marito ha segnalato l’accaduto alle autorità ai sensi dell’articolo 40. È intervenuta la polizia, che ha perquisito l’abitazione della coppia; nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti dei feti all’interno di sacchetti di plastica, a loro volta riposti in alcune scatole. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Cinque neonati trovati morti nella casa di una coppia a MarsigliaCinque neonati morti sono stati trovati nella casa di una coppia a Orange, in Francia.

Francia, trovati i corpi di cinque neonati morti nella casa di una coppiaIn una casa a Orange, nel dipartimento della Vaucluse, la polizia ha trovato i corpi di cinque neonati morti.