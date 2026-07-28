Francia trovati i corpi di cinque neonati morti nella casa di una coppia
In una casa a Orange, nel dipartimento della Vaucluse, la polizia ha trovato i corpi di cinque neonati morti. L'intervento è avvenuto ieri, senza che siano ancora chiare le cause del decesso. La coppia residente nell'abitazione è stata posta sotto fermo. La scena è stata sequestrata per le analisi, mentre le autorità indagano sulle circostanze di quanto accaduto.
Parigi, 28 luglio 2026 – Orrore nel sud della Francia. La polizia ha rinvenuto i corpi di cinque neonati morti nell'abitazione di una coppia a Orange, nel dipartimento della Vaucluse. Secondo una fonte vicina alle indagini, i resti dei piccoli si trovavano all'interno di alcune scatole di cartone. Secondo le prime informazioni, la donna ha partorito ieri un bambino in ottima salute. È ancora presto per azzardare ipotesi, ma il caso ricorda quanto avvenuto lo scorso febbraio a Haute-Saone, dove una cinquantenne è stata arrestata dopo il ritrovamento dei corpicini di due bimbi nel suo congelatore. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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