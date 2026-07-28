francia trovati i corpi di cinque neonati morti nella casa di una coppia

Notizia in breve

In una casa a Orange, nel dipartimento della Vaucluse, la polizia ha trovato i corpi di cinque neonati morti. L'intervento è avvenuto ieri, senza che siano ancora chiare le cause del decesso. La coppia residente nell'abitazione è stata posta sotto fermo. La scena è stata sequestrata per le analisi, mentre le autorità indagano sulle circostanze di quanto accaduto.