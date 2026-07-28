cinque neonati trovati morti nella casa di una coppia a marsiglia

Cinque neonati morti sono stati trovati nella casa di una coppia a Orange, in Francia. La polizia ha rinvenuto i corpi nell’abitazione, dopo che la moglie aveva partorito un bambino in buona salute il giorno precedente. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Cinque corpi di neonati morti sono stati rinvenuti nell’abitazione di una coppia a Orange, in Francia, secondo quanto appreso da fonti concordanti. La polizia ha ritrovato i resti di neonati nell’abitazione di una coppia, la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all’interno di scatole di cartone, secondo la stessa fonte. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Cinque neonati trovati morti in casa di una coppia: i corpi nelle scatole di cartone

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