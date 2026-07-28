Una nuova ondata di caldo sta interessando il paese, con temperature che raggiungono punte di 41 gradi in alcune zone. La fase di calore intenso è già in atto e durerà diversi giorni. La quarta ondata di calore proveniente dall’Africa si sta manifestando con questa escalation termica. Le previsioni indicano che sarà la più intensa dell’estate, con picchi elevati e una durata che potrebbe superare quella delle ondate precedenti.

Ancora un'altra ondata di caldo. Forse, la peggiore dell'estate. L'escalation termica è già iniziata e le proiezioni confermano i timori degli ultimi giorni: la quarta ondata di calore africano è qui, e ha tutte le carte in regola per riscrivere la storia climatica del nostro Paese. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che, con temperature previste fino a 7-8°C superiori alle medie del periodo, questa Estate 2026 si candida ufficialmente a superare la famigerata Estate del 2003, un record (soprattutto per il Centro-Nord) che pensavamo irraggiungibile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ondata di caldo in arrivo, picchi di 41 gradi (ma non ovunque): ecco quanto durerà e perché sarà la peggiore dell'estate

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Nuova ondata di calore in arrivo: picchi fino a 39 gradi in Lombardia

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