Nel corso dei prossimi giorni, già da mercoledì 29 luglio, un robusto e caldo anticiclone subtropicale africano si allungherà dal Nord Africa sin verso il Mediterraneo centro-occidentale, per raggiungere agli inizi di agosto anche gli Stati danubiani e i Paesi Baltici. Come spiega il meteorologo di 3bmeteo Manuel Mazzoleni: “L’anticiclone ingloberà al suo interno anche la nostra Penisola, portando tempo stabile e soprattutto un nuovo sensibile aumento delle temperature “. Quando arriva l’anticiclone in Italia. “Dopo le ultime note instabili attese martedì all’estremo Sud, il sole tornerà protagonista da Nord a Sud dello Stivale, eccezion fatta per qualche temporale di calore che si formerà a ridosso dei rilievi alpini ad inizio agosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo, in arrivo nuova ondata: sarà la più intensa. Ecco dove e quanto durerà

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Caldo africano in arrivo, nuova ondata: temperature oltre i 35 gradi. Ecco dove e quando

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