Un'ondata di caldo con picchi di 41 gradi sta interessando il paese e durerà fino al 10 agosto. Le previsioni indicano che potrebbe essere la più intensa dell'estate, con temperature elevate che stanno già salendo. La quarta ondata di calore africano si sta verificando in modo significativo, con la possibilità di superare i record precedenti. Le proiezioni confermano che questa ondata potrebbe riscrivere le statistiche climatiche stagionali.

Ancora un'altra ondata di caldo. Forse, la peggiore dell'estate. L'escalation termica è già iniziata e le proiezioni confermano i timori degli ultimi giorni: la quarta ondata di calore africano è qui, e ha tutte le carte in regola per riscrivere la storia climatica del nostro Paese. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che, con temperature previste fino a 7-8°C superiori alle medie del periodo, questa Estate 2026 si candida ufficialmente a superare la famigerata Estate del 2003, un record (soprattutto per il Centro-Nord) che pensavamo irraggiungibile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ondata di caldo in arrivo, picchi di 41 gradi. «Durerà fino al 10 agosto, sarà la peggiore dell'estate»

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Nuova ondata di calore in arrivo: picchi fino a 39 gradi in Lombardia

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