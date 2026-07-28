Le forze dell'ordine stanno indagando sulla possibilità che l'assassino di Luca Esposito, un giornalista di 53 anni, possa aver avuto dei complici. Le verifiche sono in corso e non si esclude che più persone abbiano partecipato all'omicidio. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell'episodio e individuare eventuali coinvolti.

Non è escluso che l'assassino del giornalista Luca Esposito, 53enne che all'anagrafe si chiamava Luigi, possa aver avuto dei complici per mettere in atto l'efferato delitto. Nonostante la piena confessione fornita dal 26enne tunisino Ridha Rahmouni, sono diversi i punti di chiarire che al momento non permettono di escludere la partecipazione di altre persone all'omicidio e alla successiva soppressione del cadavere. Le indagini coordinate dalla Procura di Salerno (procuratore Raffaele Cantone, sostituto Alessandro Di Vico) proseguono senza sosta, delegate ai carabinieri del comando provinciale di Salerno, della compagnia di Eboli e agli specialisti del Ros. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Omicidio Luca Esposito, Rahmouni potrebbe aver avuto dei complici: le indagini proseguono

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