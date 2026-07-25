Un uomo di 26 anni di nazionalità tunisina è stato fermato in relazione all’omicidio di un giornalista avvenuto a Eboli. L’uomo, che era destinatario di un ordine di rimpatrio, è stato preso in custodia dalla polizia. La sua identificazione rappresenta un punto chiave nelle indagini che stanno cercando di fare luce sul delitto.

Il fermo di Ridha Rahmouni, 26enne di nazionalità tunisina, segna una svolta nelle indagini sull’omicidio del giornalista Luigi “Luca” Esposito, ucciso a Eboli. L’uomo, destinatario di un provvedimento di rimpatrio che non era stato eseguito, è accusato di aver assassinato il 53enne. Secondo gli accertamenti degli investigatori, risultava già censito nelle banche dati delle forze di polizia anche con un’altra identità e, in passato, aveva utilizzato l’alias “Ahmed”. Il caso ha immediatamente acceso anche il dibattito politico, con l’intervento del vicepremier Matteo Salvini, che ha chiesto il trasferimento del sospettato in un carcere tunisino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chi è Ridha Rahmouni, l’uomo fermato per l’omicidio di Luca Esposito: era destinatario di un ordine di rimpatrio

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