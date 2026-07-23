Omicidio Luca Esposito svolta nelle indagini | il giornalista potrebbe essere stato bruciato ancora vivo
Le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, giornalista sportivo di 52 anni, si concentrano sulla possibile sofferenza dell'uomo ancora vivo durante l'incendio che lo ha ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Eboli. Le autorità stanno analizzando prove e testimonianze per chiarire i dettagli dell'evento. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sulle cause o sui responsabili dell'atto. L'indagine prosegue senza ulteriori dettagli pubblici disponibili.
Si infittisce il giallo sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 52 anni ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Eboli, in provincia di Salerno. Dopo l'autopsia, infatti, restano ancora diversi interrogativi sulla dinamica del delitto e la Procura ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella che Esposito potesse essere ancora vivo quando il suo corpo è stato dato alle fiamme. Un elemento che dovrà essere chiarito dai nuovi esami richiesti dall'Autorità giudiziaria prima della restituzione della salma ai familiari. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Salerno e affidata ai carabinieri, prosegue per ricostruire con precisione le ultime ore di vita del giornalista. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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