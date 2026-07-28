Omicidio del giornalista Luca Esposito parte analisi sui telefoni per ricostruire rapporti con l'assassino

Sono stati consegnati i telefoni di Luca Esposito e del 26enne accusato dell’omicidio per analisi forensi. L’obiettivo è ricostruire i rapporti tra i due e trovare eventuali indizi utili alle indagini. Le copie forensi saranno esaminate dai tecnici incaricati.

È stato conferito l'incarico per le copie forensi dei cellulari di Luigi "Luca" Esposito e di Ridha Rahmounim, il 26enne reo confesso dell'omicidio: l'analisi sarà fondamentale per ricostruire il tipo di rapporto che intercorreva tra i due e potrebbe portare elementi preziosi agli inquirenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sullassassinio del giornalista Luca Esposito, lombra dei social, lame a doppio taglio.

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