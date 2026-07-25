Un uomo tunisino di 26 anni, senza fissa dimora, è stato fermato dopo un tentativo di fuga e ha confessato di aver ucciso il giornalista di 53 anni. Secondo quanto riferito, l'uomo aveva avuto un incontro con la vittima, durante il quale si sarebbe verificata una lite. Successivamente, l’uomo è stato arrestato e ha ammesso di essere responsabile dell’omicidio.

Svolta nell'omicidio di Luca Esposito. Dopo un tentativo di fuga, è stato fermato ed ha deciso di confessare un 26enne tunisino senza fissa dimora, sospettato di aver ucciso il giornalista di 53 anni. Il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato domenica notte in una zona di campagna a Eboli (Salerno). Il 26enne, una volta rintracciato e condotto presso gli uffici del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, ha deciso di raccontare l'accaduto e nel corso di un interrogatorio condotto dal p.m., che ha coordinato fin dalle prime le indagini, in presenza del difensore, ha reso un'ampia confessione spiegando le ragioni del gesto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - ?Luca Esposito, il presunto assassino è un 26enne tunisino: ha confessato. L'incontro con il giornalista, la lite e l'omicidio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio del giornalista Luca Esposito: fermato nella notte il presunto assassinoNella notte è stato fermato il sospetto considerato responsabile dell’omicidio del giornalista di 53 anni, trovato morto in una zona rurale dopo che...

Omicidio Esposito, chi è il killer Ridha Rahmoumi: tunisino clandestino 26enne, con lui oggetti del giornalistaLe forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 26 anni, cittadino tunisino senza permesso di soggiorno, ritenuto coinvolto nell’omicidio di un...

Temi più discussi: Luca Esposito, svolta nelle indagini sull'omicidio: fermato il presunto assassino del giornalista; Luca Esposito, la svolta sull'omicidio: fermato un sospettato per la morte del giornalista. Il giallo sugli ultimi minuti: Perché lo ha bruciato vivo; Luca Esposito, fermato il presunto killer del giornalista trovato carbonizzato: era nascosto in un casolare abbandonato; Caso Esposito: autopsia decisiva e pista privata in primo piano.

NEWS - Morte del giornalista Luca Esposito, fermato il presunto responsabile, era nascosto in un casolare ift.tt/Q1BSX3q x.com

Luigi 'Luca' Esposito, ecco chi era il giornalista ucciso ad Eboli, pochi giorni fa il suo compleanno reddit

Omicidio Luca Esposito, svolta nelle indagini: fermato il presunto killer del giornalista, si nascondeva in un casolare abbandonatoI carabinieri hanno sottoposto a fermo un uomo per l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista ucciso e bruciato ad Eboli (Salerno) il 19 luglio; il sospettato ... fanpage.it

Luca Esposito, svolta nelle indagini: arrestato il presunto assassinoCi sono importanti sviluppi nelle indagini per l'omicidio del giornalista salernitano 53enne trovato carbonizzato in un terreno agricolo ... notizie.it