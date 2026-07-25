Nella notte è stato fermato il sospetto considerato responsabile dell’omicidio del giornalista di 53 anni, trovato morto in una zona rurale dopo che un incendio aveva interessato il suo veicolo. Le forze dell’ordine hanno eseguito il fermo poco dopo aver raccolto elementi che collegano il sospetto al delitto. La scena del crimine e le indagini hanno portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova sotto custodia.

Svolta nelle indagini sull’omicidio del giornalista 53enne Luca Esposito, all’anagrafe Luigi, trovato morto in aperta campagna ad Eboli (Salerno) dopo lo spegnimento di un incendio. L’arresto nella notte. Nel corso della notte è stato ‘individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto’ il soggetto ritenuto responsabile dell’omicidio, a seguito delle attività di indagini dirette dalla Procura di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno. In una nota diramata dai Carabinieri si legge ancora che il sospetto è stato rintracciato all’interno di un casolare abbandonato, dove si nascondeva. I dettagli nel corso della mattinata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Omicidio del giornalista Luca Esposito: fermato nella notte il presunto assassino

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Luca Esposito, svolta nel caso del giornalista ucciso a Eboli: fermato un uomo nascosto in casolare

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Fermato il presunto killer del giornalista Luca Esposito: si nascondeva in un casolareÈ stato arrestato il sospettato dell’omicidio del giornalista di 53 anni, trovato senza vita nelle campagne di Eboli.

Temi più discussi: Omicidio Luca Esposito a Eboli, si attende l'autopsia per chiarire le cause della morte; Omicidio Esposito, conclusa l'autopsia sul corpo del giornalista; Luca Esposito trovato carbonizzato: fermato un sospettato per l'omicidio del giornalista. Era nascosto in un casolare; L'ultimo contatto online del giornalista Luigi Luca Esposito alle 22.34 di venerdì sera.

È stato individuato e sottoposto a fermo l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato a Eboli. Si tratta di un 26enne, senza fissa dimora. #ANSA x.com

Misteriosa morte del giornalista Luigi (Luca) Esposito: esecuzione e cadavere dato alle fiamme. Le prime ipotesi reddit

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