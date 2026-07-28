Omicidio a Milano il fermato aveva aggredito un ‘City Angels’ urlando Allah akbar

Un uomo è stato fermato a Milano dopo aver aggredito un volontario di un'organizzazione di assistenza in strada, urlando “Allah akbar”. L’episodio è avvenuto il 6 luglio e, in seguito, l’uomo era stato già sottoposto a un divieto di dimora nella zona. Il fermo è stato disposto in relazione a questa aggressione, che ha portato all’arresto e al coinvolgimento delle forze dell’ordine. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso sulla gestione di situazioni di violenza in strada.

E quanto riportato nel decreto di fermo dell’uomo che proprio per questa vicenda – che risale al 6 luglio – era stato sottoposto al divieto di dimora a Milano e in provincia. Il suo arresto era stato convaldato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Per l’omicidio di Borelli nei confronti di Abdelghani è scattata l’aggravante “di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità e di aver commesso il fatto nei confronti di persona a cui era stato legato da relazione affettiva”. Borelli fu raggiunto da almeno sei coltellate e fu poi soffocato con una sciarpa, motivo per cui aveva l’osso joide fratturato.ANSA – Ahmad Abdelghani, FOTO ilgiorno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Omicidio Milano Certosa, il secondo fermato non risponde al gip. Il primo aveva respinto le accuse

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