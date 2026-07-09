Milano, 9 luglio 2026 – La squadra di quattro City Angels arriva in tarda serata nel parchetto di via Pini, rifugio abituale di alcuni clochard. Sono da poco passate le 22.30 di lunedì, e i volontari sono lì per dare assistenza a chi si ritrova di solito nella traversa di via Rombon a due passi dalla stazione ferroviaria di Lambrate. All’improvviso, spunta dall’area giochi un uomo con il volto completamente coperto da una maglietta, sistemata a mo’ di kefiah: “Allah Akbar”, urla a chi gli sta davanti. In mano ha un coltello a scatto di colore rosso con una lama di nove centimetri: “ Andate via, andate via ”, dice in inglese, agitando la lama in aria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urla “Allah Akbar” e terrorizza i City Angels con il coltello in pugno: panico in via Pini, arrestato un trentottenne

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