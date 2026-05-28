Roma, 28 maggio 2026 – Paura questa mattina nella stazione ferroviaria di Winterthur, nel cantone di Zurigo. Un cittadino svizzero di 31 anni ha accoltellato tre persone al grido di "Allah Akbar", prima di essere bloccato e arrestato. Secondo quanto riporta il sito della Radiotelevisione svizzera, i feriti di 28, 43 e 52 anni sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni, secondo quanto riportato dai media locali. Il movente dell'aggressione non è ancora chiaro e la polizia sta indagando su tutte le piste possibili. Il racconto del testimone. "Sono arrivato alla stazione ferroviaria intorno alle 8:20; stavo andando alla Zhaw (Scuola universitaria professionale zurighese per le scienze applicate) per studiare", ha raccontato un testimone oculare a Blick. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Svizzera, accoltella tre persone urlando "Allah Akbar". Paura alla stazione di Winterthur

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