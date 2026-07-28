Obiettivo promozione La Juvenilia è pronta

Notizia in breve

La Juvenilia torna in Seconda Categoria dopo aver disputato cinque stagioni in categoria superiore. La squadra aveva iniziato l'anno scorso con una falsa partenza, ma ora si concentra sulla promozione. La dirigenza si mostra determinata a migliorare i risultati e a recuperare il tempo perso. La squadra è pronta per affrontare la nuova stagione, con l’obiettivo di risalire di categoria.