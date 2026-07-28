Obiettivo promozione La Juvenilia è pronta
La Juvenilia torna in Seconda Categoria dopo aver disputato cinque stagioni in categoria superiore. La squadra aveva iniziato l'anno scorso con una falsa partenza, ma ora si concentra sulla promozione. La dirigenza si mostra determinata a migliorare i risultati e a recuperare il tempo perso. La squadra è pronta per affrontare la nuova stagione, con l’obiettivo di risalire di categoria.
La falsa partenza della scorsa annata dovrà restare solo un amaro ricordo. Non ha dubbi in proposito la dirigenza della Juvenilia, per il secondo anno di fila costretta a disputare il campionato di Seconda Categoria, dopo cinque annate vissute al piano superiore. La formazione monzese, nella passata stagione, scontò infatti un mediocre girone di andata. Un’entusiasmante seconda parte di torneo permise alla squadra di agganciare solo i playoff. Un’avventura spezzata al secondo turno dalla sconfitta con il Real Milano. Giusto per evitare equivoci, l’allenatore Riccardo Frosio, 34 anni, al secondo anno consecutivo con la società del presidente Roberto Mazzo, ribadisce al gruppo come "l’obiettivo sia salire direttamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Calcio Terza Categoria, in panchina ci sarà mister Rebeggiani. Juvenilia e il traguardo dei 75 anni. Il regalo migliore? La promozioneInizia ad agosto la nuova stagione di calcio di Terza Categoria, con il ritorno di mister Rebeggiani in panchina.
Calcio Prima Categoria. Obiettivo promozione. La Dominante ci provaLa squadra di Prima Categoria, fondata nel 1929, punta alla promozione dopo aver perso il campionato di Promozione nel 2014-2015.
Obiettivo promozione. La Juvenilia è prontaLa falsa partenza della scorsa annata dovrà restare solo un amaro ricordo. Non ha dubbi in proposito la dirigenza ... ilgiorno.it
Third Division football, coach Rebeggiani will be on the bench. Juvenilia and the 75th anniversary. The best gift? Promotion.The season that begins in August will be a very important one for Juvenilia Imola, as the Imola club will celebrate its 75th ... sport.quotidiano.net