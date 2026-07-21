Calcio Prima Categoria Obiettivo promozione La Dominante ci prova
La squadra di Prima Categoria, fondata nel 1929, punta alla promozione dopo aver perso il campionato di Promozione nel 2014-2015. Per tentare di risalire di categoria, si affida a un ex giocatore che conosce bene la storia del club. La società ha avviato un nuovo progetto con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e tornare a competere ai livelli superiori. La squadra ha iniziato la stagione con l’intento di rafforzare le proprie performance.
A volte ritornano. Per riconquistare quel campionato di Promozione perduto al termine del campionato 2014-2015 e non ancora ritrovato. La Dominante, anno di nascita 1929, per ritentare un’altra volta la scalata si affida a un suo ex che questa storia la conosce molto bene. Il club nerazzurro, infatti, per la stagione 2026-2027 ha reclutato come allenatore Alessandro Vittoriano, classe 1982, di Limbiate. Il neo mister sostituisce Giuseppe Bertuccini, passato alla Triuggese dopo tre annate monzesi. Vittoriano, ex difensore uscito dal settore giovanile del Milan, approdò come giocatore al sodalizio di via Ramazzotti nella stagione 2010-2011. Al primo anno sfiorò il salto in Promozione, fermato in finale dall’Agrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
DALLA PRIMA CATEGORIA ALLA PROMOZIONE GRAZIE ALLOFFSEASON
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