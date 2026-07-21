calcio prima categoria obiettivo promozione la dominante ci prova

Notizia in breve

La squadra di Prima Categoria, fondata nel 1929, punta alla promozione dopo aver perso il campionato di Promozione nel 2014-2015. Per tentare di risalire di categoria, si affida a un ex giocatore che conosce bene la storia del club. La società ha avviato un nuovo progetto con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e tornare a competere ai livelli superiori. La squadra ha iniziato la stagione con l’intento di rafforzare le proprie performance.