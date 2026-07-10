Inizia ad agosto la nuova stagione di calcio di Terza Categoria, con il ritorno di mister Rebeggiani in panchina. La Juvenilia Imola si prepara a celebrare i 75 anni di attività, un anniversario che sarà accompagnato dalla speranza di ottenere la promozione. La società imolese si concentra sulla crescita dei giovani e sulla promozione dei valori sportivi, in un anno speciale per il club.

Quella che comincerà ad agosto sarà un’annata molto importante per la Juvenilia Imola, il club imolese festeggerà i 75 anni di attività. Un traguardo di rilievo per una società che da sempre lavora con i giovani a cui vengono insegnati i valori dello sport e della crescita dentro e fuori da un campo di calcio. L’obiettivo della dirigenza imolese è quello di tornare in Seconda Categoria quanto prima, se poi arriva nell’anno del 75esimo anniversario dalla fondazione, sarebbe un bel traguardo. Il confermatissimo direttore sportivo Pasquale Principato, per il torneo ormai alle porte ha affidato la guida tecnica a Daniele Rebeggiani, per l’allenatore si tratta di un ritorno alla sua casa madre dove è stato per tanti anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio Terza Categoria, in panchina ci sarà mister Rebeggiani. Juvenilia e il traguardo dei 75 anni. Il regalo migliore? La promozione

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