È stato approvato a maggioranza il nuovo Piano economico finanziario che prevede una riduzione della Tari per abitazioni e locali commerciali nel 2026. Il vicesindaco con delega al Bilancio ha commentato che i dati mostrano un beneficio diretto per i cittadini. La delibera riguarda le tariffe applicate nel prossimo anno e la discussione si è svolta in aula con il voto favorevole della maggioranza.

"I dati del nuovo Piano economico finanziario restituiscono ai falconaresi un beneficio concreto". Commento, a margine, del vicesindaco con delega Bilancio Marco Giacanella, dopo l’approvazione a maggioranza dell’aula delle nuove tariffe della Tari per il 2026. Ieri, in Consiglio comunale, è stata infatti ratificata anche la presa d’atto di un Pef nel quale è prevista una riduzione della tassa sui rifiuti, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, con diminuzioni che interesseranno la generalità delle categorie. Quei dati cui ha fatto riferimento Giacanella, secondo quanto riportato dal Municipio, sono emersi dalle simulazioni elaborate dagli uffici comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo piano economico. Tari in calo per case e locali: "Attenti al costo della vita"

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