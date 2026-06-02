Attenti al ‘miele da sballo’ nuovo pericolo per i giovani | 17enne in pericolo di vita

Un 17enne è in pericolo di vita dopo aver ingerito ‘miele da sballo’, una sostanza a base di cannabis concentrata molto potente. La droga, diffusa online, ha causato gravi conseguenze al giovane, che si trova ora in condizioni critiche. La sostanza è considerata molto pericolosa e il suo consumo può portare a situazioni di emergenza medica. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi o condizioni attuali del ragazzo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un ragazzino di 17 anni è in pericolo di vita dopo aver consumato quello che in rete viene chiamato ‘ miele da sballo’, una droga a base di cannabis concentrata molto potente e pericolosa. Il ragazzino è arrivato in ospedale, assieme ad altri due giovani di 19 e 22 anni, in grave crisi respiratoria. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri i tre, dopo essersi riuniti a casa del minore, hanno consumato la droga, probabilmente un solo cucchiaino, e si sono subito sentiti male. I genitori del minorenne hanno immediatamente chiamato il 118, che ha trasferito il 17enne in ospedale, dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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