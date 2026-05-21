Disservizi aerei | oltre al costo economico pesano le ' occasioni mancate' per 1 italiano su 3
Un volo cancellato rappresenta più di un semplice disagio o di un costo da sostenere. Secondo un’indagine condotta di recente, circa un terzo degli italiani ha sperimentato direttamente le conseguenze di disservizi aerei, con ripercussioni che vanno oltre l’aspetto economico. La perdita di appuntamenti, opportunità di lavoro o momenti di svago sono tra le conseguenze più segnalate. La problematica riguarda soprattutto i viaggi di lavoro, ma anche quelli per motivi personali o di svago, e si manifesta più frequentemente durante i periodi di alta stagione o in presenza di condizioni meteorologiche avverse.
Roma, 21 maggio 2026 – Un volo cancellato non è solo un disagio o una spesa da recuperare; per alcuni, può anche essere un traguardo mancato: oltre un italiano su tre (35%) dichiara di aver perso un momento importante della propria vita a causa di un disservizio aereo, una percentuale che sale al 37% a livello europeo. Tra questi, il 29% del campione europeo afferma di aver mancato un’esperienza unica e irripetibile. La ricerca di Flightright È quanto emerge dall’ultima ricerca di Flightright, piattaforma che si occupa di tutela dei diritti dei passeggeri aerei, condotta con l’istituto di ricerca OnePoll su un panel di 2.000 rispondenti tra Italia, Francia, Spagna e Germania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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