Disservizi aerei | oltre al costo economico pesano le ' occasioni mancate' per 1 italiano su 3

Un volo cancellato rappresenta più di un semplice disagio o di un costo da sostenere. Secondo un’indagine condotta di recente, circa un terzo degli italiani ha sperimentato direttamente le conseguenze di disservizi aerei, con ripercussioni che vanno oltre l’aspetto economico. La perdita di appuntamenti, opportunità di lavoro o momenti di svago sono tra le conseguenze più segnalate. La problematica riguarda soprattutto i viaggi di lavoro, ma anche quelli per motivi personali o di svago, e si manifesta più frequentemente durante i periodi di alta stagione o in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

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