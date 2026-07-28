Domani alle 19 si terrà una visita guidata alla Villa Romana di Aiano, dove saranno presentati i nuovi scavi archeologici. Durante l’evento, verranno illustrate le scoperte relative alla produzione e al commercio del vino in epoca tardo-antica. Il professor Cavalieri accompagnerà i partecipanti, spiegando i dettagli delle recenti ricerche e le evidenze emerse dagli scavi.

Domani alle 19 visita guidata alla Villa Romana di Aiano per conoscere i nuovi scavi archeologici e per scoprire la produzione e il commercio del vino in epoca tardo-antica. Ad illustrare la scoperta della millenaria villa il professor Marco Cavalieri, direttore scientifico degli scavi per l’Università di Lovanio (Belgio) che da anni sta portando avanti con gli studenti ‘operai’ il progetto internazionale sostenuto anche dal Comune. E’ affiorata la cella vinaria (foto) i lavori stanno "restituendo nuovi e importanti elementi su diversi filoni di ricerca a conferma del valore della Villa romana di Aiano sia come sito produttivo a testimonianza del ruolo svolto dalla Valdelsa sui flussi economici e commerciali dell’Italia tardo-antica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovi scavi archeologici ‘raccontati’ dal professor Cavalieri

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I reperti archeologici che non dovrebbero esistere

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