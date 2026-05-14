A sei anni dallo stop alla Villa romana riprendono gli scavi archeologici finanziati dal Ministero della cultura

Dopo sei anni dall’ultima attività di scavo, sono ripresi gli interventi nell’area della Villa romana di Russi. L’intervento, finanziato dal Ministero della Cultura attraverso la direzione generale musei, ha come obiettivo principale la ricerca archeologica. Al momento, sono stati avviati i lavori di scavo, con l’intento di approfondire le conoscenze sulla struttura e sui reperti presenti nell’area. La ripresa degli scavi rappresenta un passo importante per le future iniziative di valorizzazione del sito.

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A distanza di sei anni dall’ultimo intervento nell’area della Villa romana di Russi ha preso avvio in questi giorni uno scavo archeologico finanziato dalla direzione generale musei del Ministero della cultura con fini di ricerca, in prospettiva di ulteriori passi per la completa valorizzazione di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Villa romana di Russi. Riprendono gli scavi archeologiciA distanza di 6 anni dall’ultimo intervento nell’area della Villa romana di Russi, ha preso avvio in questi giorni uno scavo archeologico finanziato... Dopo 50 anni riprendono gli scavi archeologici nell’Area Olmo di Este: ecco le visite guidateIl Comune di Este e l’Università di Verona, con la concessione del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le... Argomenti più discussi: Con il governo Meloni i fondi per il cinema sono sempre meno; Fondo Prima Casa; Ministero della Pace: dalla visione alla governance; D.L. 32/2026 - Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Accogliere in Italia studenti e studentesse palestinesi arrivati da Gaza è stato profondamente emozionante. Grazie ai corridoi universitari resi possibili dallo straordinario lavoro del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, guidato da @ x.com