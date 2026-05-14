Villa romana di Russi Riprendono gli scavi archeologici

Dopo sei anni dall’ultima attività, sono ripresi gli scavi archeologici presso la villa romana di Russi. Gli interventi sono stati avviati in una porzione dell’area, con l’obiettivo di approfondire lo studio dei resti e di recuperare eventuali nuovi reperti. Le operazioni sono state coordinate dalle autorità competenti e prevedono l’utilizzo di tecniche di scavo tradizionali e moderne per mappare meglio la struttura antica.

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A distanza di 6 anni dall’ultimo intervento nell’area della Villa romana di Russi, ha preso avvio in questi giorni uno scavo archeologico finanziato dalla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura con fini di ricerca, in prospettiva di ulteriori passi per la completa valorizzazione del luogo. La Villa romana di Russi, oggi ricompresa nell’omonima area di riequilibrio ecologico che la racchiude ricreando l’ambiente antico da cui un tempo era circondata, è ritenuta una delle più grandi e meglio conservate ville urbano-rustiche di epoca romana del nord Italia, risultato di ampliamenti successivi avvenuti tra il primo secolo a.C. e il secondo secolo d.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa romana di Russi. Riprendono gli scavi archeologici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dopo 50 anni riprendono gli scavi archeologici nell’Area Olmo di Este: ecco le visite guidateIl Comune di Este e l’Università di Verona, con la concessione del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le... Villa Romana di Aiano: il Comune ha detto ‘sì’ agli scaviSpiragli di vita al progetto archeologico sulla Villa Romana di Aiano delle Torracce di Chiusi sul torrente ‘Foci’, rimasta nascosta dal quarto al... Temi più discussi: Villa romana di Russi. Riprendono gli scavi archeologici; Russi: riprendono gli scavi alla Villa romana; Dopo sei anni di fermo, riprendono gli scavi archeologici nell’area di Villa Romana di Russi; Riprendono gli scavi alla Villa romana di Russi: nuove indagini tra terme, mosaici e orti antichi. Riprendono gli scavi alla Villa romana di Russi: nuove indagini tra terme, mosaici e orti antichiDopo sei anni di stop tornano gli scavi archeologici nell’area della Villa romana di Russi. l’area archeologica resterà aperta al pubblico ... ravennanotizie.it Villa romana di Russi. Riprendono gli scavi archeologiciA distanza di 6 anni dall’ultimo intervento nell’area. Sono finanziati dalla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura con fini di ricerca, per la completa valorizzazione di questo luogo . msn.com