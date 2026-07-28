La procura ha dato il nulla osta per i funerali. I carabinieri hanno proseguito gli interrogatori di testimoni e hanno effettuato un ulteriore sopralluogo sulla scena del crimine.

Il nulla osta della procura per la salma è arrivato ieri, giornata nella quale i carabinieri hanno continuato ad ascoltare potenziali testimoni e hanno pure compiuto un ennesimo sopralluogo sulla scena del crimine. Per Nicola Musiani, il 54enne nato a Forlì ma da tempo dimorante in un camper sul piazzale di viale Tritone a Pinarella e picchiato a morte nella notte tra sabato e domenica da ignote mani, la data del funerale è questione di ore. Si attendono molte persone alla luce dello sdegno che il brutale pestaggio del 54enne ha provocato valicando i confini regionali. Del resto già mercoledì sera, giorno nel quale la commissione medica dell’ospeale ’Bufalini’ di Cesena ne aveva attestato ufficialmente il decesso dopo la morte cerebrale sopraggiunta martedì, alcune centinaia di persone si erano radunate per ricordare la vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nulla osta ai funerali. Nuovi sopralluoghi

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COMMOZIONE E PARTECIPAZIONE AL FUNERALE DEL VESCOVO EMERITO CAPRIOLI

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