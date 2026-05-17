Medici in carcere | A Parma criticità gravissime 12 mesi per il nulla osta chiesto anche il pagamento di una quota
Medici esterni alle carceri incontrano difficoltà crescenti nell'ottenere l'autorizzazione per entrare nelle strutture penitenziarie. Recentemente sono emerse criticità molto serie a Parma, dove il tempo di attesa per il nulla osta si aggira intorno ai dodici mesi. Inoltre, è stato richiesto anche il pagamento di una quota per poter svolgere le visite e le prestazioni mediche all’interno delle carceri, complicando ulteriormente l’accesso ai servizi sanitari per i detenuti.
Sembra sempre più difficile, per i medici di fiducia - quindi esterni alla struttura penitenziaria - entrare all'interno del carcere. Anche in quello di via Burla a Parma. L'associazione Yairaiha Ets denuncia la situazione che si verificherebbe in diversi penitenziari, compreso quello parmigiano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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