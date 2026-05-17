Medici in carcere | A Parma criticità gravissime 12 mesi per il nulla osta chiesto anche il pagamento di una quota

Da parmatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Medici esterni alle carceri incontrano difficoltà crescenti nell'ottenere l'autorizzazione per entrare nelle strutture penitenziarie. Recentemente sono emerse criticità molto serie a Parma, dove il tempo di attesa per il nulla osta si aggira intorno ai dodici mesi. Inoltre, è stato richiesto anche il pagamento di una quota per poter svolgere le visite e le prestazioni mediche all’interno delle carceri, complicando ulteriormente l’accesso ai servizi sanitari per i detenuti.

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Sembra sempre più difficile, per i medici di fiducia - quindi esterni alla struttura penitenziaria - entrare all'interno del carcere. Anche in quello di via Burla a Parma. L'associazione Yairaiha Ets denuncia la situazione che si verificherebbe in diversi penitenziari, compreso quello parmigiano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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