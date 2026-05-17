Medici in carcere | A Parma criticità gravissime 12 mesi per il nulla osta chiesto anche il pagamento di una quota

Medici esterni alle carceri incontrano difficoltà crescenti nell'ottenere l'autorizzazione per entrare nelle strutture penitenziarie. Recentemente sono emerse criticità molto serie a Parma, dove il tempo di attesa per il nulla osta si aggira intorno ai dodici mesi. Inoltre, è stato richiesto anche il pagamento di una quota per poter svolgere le visite e le prestazioni mediche all’interno delle carceri, complicando ulteriormente l’accesso ai servizi sanitari per i detenuti.

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