I pubblici ministeri di Milano sono pronti a interrogare all’estero un’ex dipendente di Giuseppe Cipriani, dopo aver ricevuto l’autorizzazione del ministero competente. La donna, che lavora in Uruguay, ha riferito al Fatto Quotidiano dei festini nella proprietà del suo ex datore di lavoro, collegati a Nicole Minetti. La procura generale ha autorizzato la rogatoria internazionale per ascoltare la testimone nel suo paese di residenza.

Come anticipato nei giorni scorsi dal Fatto, la Procura generale di Milano valuta un interrogatorio all’estero per ascoltare Graciela Torres, l’ex dipendente di Giuseppe Cipriani in Uruguay che ha raccontato al Fatto i festini nella tenuta del compagno di Nicole Minetti. La donna, per vent’anni massaggiatrice nel ranch “Gin Tonic” dell’imprenditore, ha scelto di parlare a viso aperto con il nostro giornale, che aveva già pubblicato la sua testimonianza anonima: l’ex regina delle notti di Arcore “ non ha mai cambiato vita, ha continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione “, ha detto Torres, ribadendo il racconto delle serate a base di “alcol, droga e sesso” a cui partecipavano escort selezionate personalmente da Minetti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, i pm di Milano pronti a sentire l’ex dipendente di Cipriani: nulla osta del ministero alla rogatoria

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