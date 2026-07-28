Novate Milanese incendio nell’isola ecologica A2A | dodici squadre dei vigili del fuoco al lavoro

Da video.corriere.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 5 di questa mattina, un incendio si è sviluppato nell’isola ecologica di via Fratelli Beltrami 54 a Novate Milanese. Dodici squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme, che hanno interessato una vasta area dell’impianto. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non sono stati segnalati feriti. La causa dell’incendio è ancora sconosciuta.

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Le operazioni sono iniziate intorno alle 5 nell’impianto di via Fratelli Beltrami 54, dove le fiamme hanno raggiunto una vasta area aziendale. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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