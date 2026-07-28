Novate Milanese incendio alla piattaforma ecologica a fuoco rifiuti dell’impianto gestito da A2A ferito custode 54enne - VIDEO

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato all’alba in una piattaforma ecologica gestita da A2A a Novate Milanese. Le fiamme hanno interessato rifiuti e materiali presenti nell’impianto, producendo una colonna di fumo nero visibile anche dai comuni vicini. Durante l’intervento dei vigili del fuoco, un custode di 54 anni è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze di polizia.