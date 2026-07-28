Novate Milanese incendio alla piattaforma ecologica a fuoco rifiuti dell’impianto gestito da A2A ferito custode 54enne - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato all’alba in una piattaforma ecologica gestita da A2A a Novate Milanese. Le fiamme hanno interessato rifiuti e materiali presenti nell’impianto, producendo una colonna di fumo nero visibile anche dai comuni vicini. Durante l’intervento dei vigili del fuoco, un custode di 54 anni è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze di polizia.

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Il rogo ha interessato il materiale e i rifiuti presenti nell'impianto gestito da A2A, alimentando rapidamente un fronte di fiamme che ha dato origine a una fitta colonna di fumo nero, ben visibile anche dai comuni limitrofi Un vasto incendio è divampato all'alba nella piattaforma ecologica d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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