Novate Milanese incendio alla piattaforma ecologica a fuoco rifiuti dell’impianto gestito da A2A ferito custode 54enne - VIDEO
Un incendio si è sviluppato all’alba in una piattaforma ecologica gestita da A2A a Novate Milanese. Le fiamme hanno interessato rifiuti e materiali presenti nell’impianto, producendo una colonna di fumo nero visibile anche dai comuni vicini. Durante l’intervento dei vigili del fuoco, un custode di 54 anni è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze di polizia.
Il rogo ha interessato il materiale e i rifiuti presenti nell'impianto gestito da A2A, alimentando rapidamente un fronte di fiamme che ha dato origine a una fitta colonna di fumo nero, ben visibile anche dai comuni limitrofi Un vasto incendio è divampato all'alba nella piattaforma ecologica d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Settimo Milanese: incendio alla piattaforma ecologica
Notizie e thread social correlati
Incendio a Milano, a fuoco la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Vigili del fuoco al lavoro. Ustionato il custodeUn incendio si è sviluppato alle prime ore di mercoledì 28 luglio nella piattaforma ecologica di Novate Milanese, in provincia di Milano.
Novate Milanese, incendio alla piattaforma ecologica: in cielo una fitta colonna di fumo neroPoco prima delle 5 di martedì 28 luglio, un incendio è divampato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese.
Temi più discussi: Incendio a Milano, a fuoco la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Vigili del fuoco al lavoro. Ustionato il custode; Maxi incendio alle porte di Milano, altissima colonna di fumo nero; Maxi incendio oggi a Novate Milanese: impressionante colonna di fumo nero, devastata la piattaforma ecologica; Maxi incendio a Novate Milanese, fumo su Bollate e Arese – VIDEO.
En brann brøt ut ved daggry på avfallsdeponiet Novate Milanese, og en vaktmester ble brent.Incendio a Novate Milanese, le fiamme avvolgono la piattaforma ecologica: un ferito, indagini in corso e controlli sulla qualità dell'aria. notizie.it
Incendio all'alba alla piattaforma ecologica di Novate Milanese: custode ustionatoIncendio a Novate Milanese, le fiamme avvolgono la piattaforma ecologica: un ferito, indagini in corso e controlli sulla qualità dell'aria. notizie.it
La Stampa. . È stato spento il vasto incendio divampato nella sede della Brt di via Don Minzoni a Milano nella sera di mercoledì 8 luglio. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte, evitando che le fiamme si propagassero alla palazzina degli u facebook