incendio a milano a fuoco la piattaforma ecologica di novate milanese vigili del fuoco al lavoro ustionato il custode

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato alle prime ore di mercoledì 28 luglio nella piattaforma ecologica di Novate Milanese, in provincia di Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Durante l’intervento, il custode è rimasto ustionato. Non sono stati segnalati altri feriti o danni a persone. La causa dell’incendio non è ancora nota. La situazione è stata sotto controllo dopo diverse ore di lavoro.