Incendio a Milano a fuoco la piattaforma ecologica di Novate Milanese Vigili del fuoco al lavoro Ustionato il custode
Un incendio si è sviluppato alle prime ore di mercoledì 28 luglio nella piattaforma ecologica di Novate Milanese, in provincia di Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Durante l’intervento, il custode è rimasto ustionato. Non sono stati segnalati altri feriti o danni a persone. La causa dell’incendio non è ancora nota. La situazione è stata sotto controllo dopo diverse ore di lavoro.
Un vasto incendio è divampato all'alba di mercoledì 28 luglio nell'hinterland di Milano, all'interno della piattaforma ecologica di Novate Milanese. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto i materiali stoccati nell'impianto gestito da A2A, situato in via Fratelli Beltrami 54, generando un'imponente colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza.L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 5 del mattino. Sul luogo dell'emergenza sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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