Poco prima delle 5 di martedì 28 luglio, un incendio è divampato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. Le fiamme hanno coinvolto tutto il materiale contenuto nell’impianto, generando una colonna di fumo nero che si vedeva da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Poco prima della 5 di mattina di martedì 28 luglio un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine a una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sui social network decine di residenti della zona hanno postato le immagini del cielo alle prime luci dell'alba squarciato dal fumo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con cinque mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Novate Milanese, incendio alla piattaforma ecologica: in cielo una fitta colonna di fumo nero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Settimo Milanese: incendio alla piattaforma ecologica

Notizie e thread social correlati

Incendio a Milano, a fuoco la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Vigili del fuoco al lavoro. Ustionato il custodeUn incendio si è sviluppato alle prime ore di mercoledì 28 luglio nella piattaforma ecologica di Novate Milanese, in provincia di Milano.

Leggi anche: Incendio a Fiumicino: capannone in fiamme, alta colonna di fumo nero in cielo

Argomenti più discussi: Incendio alla piattaforma ecologica: bruciano rifiuti, alta colonna di fumo nero; Incendio a Milano, a fuoco la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Vigili del fuoco al lavoro. Ustionato il custode; Novate Milanese: incendio alla A2A di via Beltrami; Maxi incendio a Novate Milanese, fumo su Bollate e Arese – VIDEO.