Incendio a Fiumicino | capannone in fiamme alta colonna di fumo nero in cielo

Notizia in breve

Oggi a Fiumicino si è verificato un incendio che ha interessato un capannone. Una colonna di fumo nero si è sollevata nel cielo, visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze rilevanti. La cause dell’incendio sono ancora da verificare.