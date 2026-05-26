Incendio a Fiumicino | capannone in fiamme alta colonna di fumo nero in cielo
Oggi a Fiumicino si è verificato un incendio che ha interessato un capannone. Una colonna di fumo nero si è sollevata nel cielo, visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze rilevanti. La cause dell’incendio sono ancora da verificare.
Incendio a Fiumicino. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 26 maggio. Le fiamme in un capannone nella zona rurale del comune della provincia di Roma hanno interessato le sterpaglie vicine prendendo forza rapidamente.Incendio a FiumicinoDecine le. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Rutigliano, 30mila mq di capannone in fiamme. Una colonna di fumo alta 10 metri
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