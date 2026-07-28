note nei chiostri ultimi eventi e gran finale

Gli eventi nei Chiostri si concluderanno con un grande appuntamento finale dopo settimane di incontri che hanno attirato una presenza costante e un pubblico caloroso. La serie di iniziative ha visto diverse attività culturali e artistiche, con una partecipazione crescente nel corso delle settimane. L’ultimo evento sarà il momento conclusivo di questa rassegna, con dettagli ancora da definire. La manifestazione ha coinvolto vari artisti e gruppi, attirando pubblico di diverse età e provenienze.

EMPOLI Dopo settimane di appuntamenti che hanno riscosso una partecipazione costante e un’accoglienza calorosa da parte del pubblico, si avviano alla conclusione le rassegne "Note nei Chiostri Empolesi" e "Musica nelle Frazioni", promosse dall’Associazione culturale Il Contrappunto nell’ambito del cartellone comunale "Uno Spettacolo d’Estate", con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze, il sostegno del Ministero della Cultura e il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie. La chiusura di "Musica nelle Frazioni" sarà affidata alle 21.15 di stasera al Marina Mulopulos Quartet con "Piazzolla Para Mi", un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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