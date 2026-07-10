Gli ultimi eventi dell’Estate nei Chiostri, la rassegna estiva organizzata dalla Società Umanitaria in collaborazione con il CFP Bauer, il Conservatorio di Milano, Focus e NABA, includono spettacoli di fotografia, musica e altre forme di intrattenimento. La manifestazione si svolge all’interno di un complesso storico e prevede diverse iniziative culturali che coinvolgono artisti e studenti provenienti da vari istituti. Le date finali della rassegna sono state annunciate e si svolgeranno nelle prossime settimane.

Ultimi appuntamenti dell’Estate nei Chiostri, la rassegna estiva della Società Umanitaria, realizzata in collaborazione con il CFP Bauer, il Conservatorio di Milano, Focus e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. L’ultimo incontro del ciclo ’ Semaforo giallo ’, curato da Luca Crovi e dedicato alla narrativa noir e crime contemporanea, sarà il 16 luglio. Prosegue il percorso dedicato alle arti visive arricchito dal ciclo di talk artistici ’ Appunti d’arte ’, a cura di Andrea Tinterri, in occasione del bicentenario della nascita della fotografia. Il 14 luglio alle 18.30 ci sarà l’incontro ’ La fotografia del dissenso ’ con relatori Roberta Pagani e Sergio Giusti che attraversano la storia della fotografia, interrogandosi su come questo linguaggio sia diventato, in alcuni casi, una forma di dissenso, un atto sovversivo o di resistenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fotografia, musica, spettacoli. Ecco gli ultimi appuntamenti insieme all’Estate nei Chiostri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RONALDO, MESSI, NEYMAR | L'ULTIMO BALLO | Canzone Mondiali 2026

Notizie e thread social correlati

Di Giovedì, tornano le sere d'estate a Lucignano: quattro appuntamenti tra spettacoli, musica, sapori e divertimentoDal 9 al 30 luglio, ogni giovedì sera, il centro storico di Lucignano si anima con eventi dedicati a musica, spettacoli, street food e incontri...

Fotografia, teatro e letteratura: ultimi due appuntamenti con i "sabati del cortile"Si avviano alla conclusione gli ultimi due appuntamenti della rassegna “i sabati al cortile”, curata da Ivano Mazzani e ospitata negli spazi de...

Temi più discussi: Geolier a Riccione, la possibile scaletta del concerto; Pergine Festival, Teatro Capovolto, concerti ad Arco e passo Brocon: tutti gli appuntamenti del weekend; Altavilla, estate 2026: due mesi di spettacoli tra piazze e teatro, ecco il programma completo; Imbarchi a San Domenico, il Festival anche nei giardini.

Marghera Estate 2026: entra nel vivo la seconda settimana! L’Arena di Piazza Mercato si conferma il cuore pulsante della musica live in terraferma. Dal 7 al 10 luglio, quattro serate imperdibili tra cantautorato italiano, energia rock e grandi tributi. Ecco il - X x.com

Incontri, spettacoli, musica. Ecco il Festival della ParolaIncontri, spettacoli, musica. Ecco il Festival della Parola Dal 1° al 3 luglio i Chiostri di San Pietro ospiteranno l’evento itinerante. Mercoledì l’apertura con la personale di Magnasciutti e il ... ilrestodelcarlino.it

Musica, spettacoli e concerti: ecco cosa fare stasera in Puglia- Questa sera - 11 aprile - i Malamore tornano protagonisti della scena live con il nuovo album Le vite degli altri al Retroscena di Ceglie. Il concerto, in programma alle ore 22, arriva a pochi ... quotidianodipuglia.it