Fotografia musica spettacoli Ecco gli ultimi appuntamenti insieme all’Estate nei Chiostri
Gli ultimi eventi dell’Estate nei Chiostri, la rassegna estiva organizzata dalla Società Umanitaria in collaborazione con il CFP Bauer, il Conservatorio di Milano, Focus e NABA, includono spettacoli di fotografia, musica e altre forme di intrattenimento. La manifestazione si svolge all’interno di un complesso storico e prevede diverse iniziative culturali che coinvolgono artisti e studenti provenienti da vari istituti. Le date finali della rassegna sono state annunciate e si svolgeranno nelle prossime settimane.
Ultimi appuntamenti dell’Estate nei Chiostri, la rassegna estiva della Società Umanitaria, realizzata in collaborazione con il CFP Bauer, il Conservatorio di Milano, Focus e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. L’ultimo incontro del ciclo ’ Semaforo giallo ’, curato da Luca Crovi e dedicato alla narrativa noir e crime contemporanea, sarà il 16 luglio. Prosegue il percorso dedicato alle arti visive arricchito dal ciclo di talk artistici ’ Appunti d’arte ’, a cura di Andrea Tinterri, in occasione del bicentenario della nascita della fotografia. Il 14 luglio alle 18.30 ci sarà l’incontro ’ La fotografia del dissenso ’ con relatori Roberta Pagani e Sergio Giusti che attraversano la storia della fotografia, interrogandosi su come questo linguaggio sia diventato, in alcuni casi, una forma di dissenso, un atto sovversivo o di resistenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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