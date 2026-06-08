Empoli al via la seconda edizione di Note nei Chiostri Empolesi

Notizia in breve

La seconda edizione di “Note nei Chiostri Empolesi” è iniziata, portando musica nei chiostri della città. La rassegna, promossa con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Firenze, è sostenuta dal Ministero della Cultura. La manifestazione si svolge durante l’estate e propone concerti all’aperto in spazi storici. La prima data ha visto la partecipazione di diversi artisti e pubblico presente nei locali storici della città.