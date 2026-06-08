Empoli al via la seconda edizione di Note nei Chiostri Empolesi
La seconda edizione di “Note nei Chiostri Empolesi” è iniziata, portando musica nei chiostri della città. La rassegna, promossa con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Firenze, è sostenuta dal Ministero della Cultura. La manifestazione si svolge durante l’estate e propone concerti all’aperto in spazi storici. La prima data ha visto la partecipazione di diversi artisti e pubblico presente nei locali storici della città.
L’estate de Il Contrappunto prende il via con la seconda edizione di “Note nei Chiostri Empolesi”, rassegna promossa con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno del Ministero della Cultura. Otto i concerti in programma a Empoli, dal 10 giugno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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