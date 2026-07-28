Il ministro della Giustizia ha incontrato un ex sindaco per discutere della situazione carceraria. Al centro del confronto, il sovraffollamento, la capienza delle celle e le attività di reinserimento dei detenuti.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha ricevuto al ministero Gianni Alemanno per un confronto dedicato alla situazione delle carceri italiane, con particolare attenzione al problema del sovraffollamento, agli spazi disponibili nelle celle e al ruolo delle attività di reinserimento per i detenuti. L’incontro, definito informale dal ministero e avvenuto alla presenza del legale di Alemanno, Edoardo Albertario, ha affrontato diversi aspetti legati al sistema penitenziario e alle criticità evidenziate anche alla luce dell’esperienza personale dell’ex sindaco di Roma. Tra i temi discussi anche la proposta avanzata da Alemanno sulla verifica del sistema di calcolo degli spazi nelle celle, una questione che il Ministero della Giustizia ha spiegato essere già oggetto di approfondimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nordio incontra Alemanno e apre il confronto sulle carceri: focus su sovraffollamento e riabilitazione

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