Non abbandonare chi ti ama | la campagna contro l’abbandono degli animali

Il 28 luglio 2026, la Polizia Locale di Roma Capitale ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali, con lo slogan “Non abbandonare chi ti ama”. La campagna mira a diffondere messaggi di attenzione e rispetto nei confronti degli animali domestici, invitando i proprietari a non lasciarli soli o abbandonarli. Nessun dettaglio è stato fornito sui mezzi o le modalità di diffusione del messaggio.

Roma, 28 luglio 2026 – “Non abbandonare chi ti ama”. È il messaggio scelto dalla Polizia Locale di Roma Capitale per la nuova campagna di sensibilizzazione dedicata alla tutela degli animali. L’iniziativa arriva nel pieno del periodo estivo, quando il fenomeno dell’abbandono registra tradizionalmente un incremento. Un gesto che non rappresenta soltanto un atto di crudeltà nei confronti degli animali, ma costituisce anche un reato. La campagna è stata diffusa attraverso un reel pubblicato sui canali social istituzionali del Corpo, con l’obiettivo di richiamare i cittadini a un comportamento responsabile e consapevole. Il video realizzato dalla Polizia Locale di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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A single nurse cleans up an abandoned house to start over after being betrayed by her husband

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