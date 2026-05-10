La marcia contro l’abbandono degli animali torna in Brianza | come partecipare

Da monzatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio si terrà nel Parco di Monza la 32ª edizione di “4 Passi a 4 Zampe”, una camminata di circa tre chilometri promossa dall'Enpa. L'evento, che si svolge ormai da diversi anni, ha come obiettivo quello di sensibilizzare contro l'abbandono estivo e i maltrattamenti degli animali. La manifestazione inizia alle 15:30 e mira a coinvolgere i partecipanti in un momento dedicato alla tutela degli animali.

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Torna in Brianza la marcia contro l'abbandono estivo e i maltrattamenti nei confronti degli animali. Domenica 17 maggio al Parco di Monza a partire dalle 15:30 infatti andrà in scena la 32° edizione di “4 Passi a 4 Zampe”, l'ormai storica camminata di 3 chilometri promossa dall'Enpa e nata nel.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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